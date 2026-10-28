Рютте похвалил Британию за уровень оборонных расходов в новом бюджете

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил новый проект бюджета Великобритании, в котором значительная роль отведена обороне и достижению целевых показателей НАТО по оборонным расходам.

Об этом Рютте написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Генсек НАТО приветствовал представленный в среду министром финансов Джоном Хили проект бюджета Великобритании, заявив, что документ свидетельствует о "твердой приверженности вопросам обороны".

Рютте подчеркнул, что роль страны в трансатлантической безопасности чрезвычайно важна.

"И я приветствую этот шаг, который выводит Великобританию на надежный путь к выполнению обязательства, взятого на себя всеми членами НАТО в Гааге, – обеспечить, чтобы мы все вкладывали необходимые ресурсы для того, чтобы оставаться готовыми и способными сдерживать агрессию и защищать нашу свободу и безопасность", – написал генсек Альянса.

В среду министр финансов Великобритании заявил, что "перераспределение приоритетов" в других министерствах позволит восполнить дефицит в размере 4,7 млрд фунтов стерлингов в британском Плане инвестиций в оборону – программе оборонных расходов, которая, как надеется правительство, продемонстрирует его приверженность НАТО.

Согласно плану, Великобритания выполнит обязательства перед НАТО по выделению 3,5% ВВП на оборону к 2035 году, а также определит целевую дату достижения уровня 3% в 2030 году.

Напомним, 1 сентября Хили заявил, что он проложит "четкий путь" к увеличению расходов на оборону в ходе весеннего обзора расходов правительства, на фоне спекуляций о том, когда страна достигнет целевых показателей НАТО.

Хили, занимающий пост министра финансов с июля, покинул свою прежнюю должность главы Минобороны в правительстве Кира Стармера после того, как ему не удалось обеспечить надлежащее финансирование оборонных расходов в рамках Плана оборонных инвестиций.