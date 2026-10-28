Уряд Литви відхилив пропозицію оприлюднити імена нерозкритих співробітників КДБ

У середу уряд Литви відхилив пропозицію Ремігіюса Жемайтайтіса, лідера ультраправої партії "Зоря Німану", щодо оприлюднення імен колишніх агентів КДБ, які не зізналися у співпраці з радянською службою безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Позиція уряду, підготовлена Міністерством оборони, буде подана до парламенту.

У червні 2025 року депутати схвалили законопроєкт Жемайтайтіса в першому читанні. У ньому пропонувалося з 1 січня 2026 року оприлюднювати інформацію про зареєстрованих колишніх співробітників радянської служби безпеки, які не зізналися у своїй діяльності.

Міністерство оборони заявило, що мета виявлення колишніх співробітників, які не зізналися, є законною, але запропоновані заходи є недоречними.

Чинне законодавство вже передбачає оприлюднення інформації про таких осіб, зазначило міністерство, додавши, що законопроєкт зобов’яже органи влади розкривати інформацію, яку вони не зобов’язані збирати згідно із законом.

Список колишніх штатних співробітників КДБ доступний на веб-сайті kgbveikla.lt. Особисті дані осіб, які зізналися у співпраці зі службою, залишаються засекреченими.

Закон, що набрав чинності 1 лютого 2000 року, дозволив колишнім співробітникам КДБ та іншим працівникам радянських спецслужб, а також таємним співробітникам зізнатися та зареєструватися у спеціальній комісії. Спочатку їхні особисті дані зберігалися в таємниці протягом 15 років, але в червні 2015 року парламент продовжив термін конфіденційності до 75 років.

Існують винятки з вимоги щодо збереження таємниці. Якщо колишній співробітник КДБ балотується на посаду президента, депутата парламенту чи члена муніципальної ради, або стає міністром, суддею чи прокурором, його зізнання перестає бути державною таємницею і має бути оприлюднено.

Жемайтайтіс та його колеги-законодавці також запропонували скасувати 75-річний термін збереження таємниці щодо колишніх співробітників КДБ, які зізналися у співпраці. Уряд також виніс негативну думку щодо цього законопроєкту.

Раніше Жемайтайтіс заявляв, що в державному секторі Литви працюють близько 400 колишніх співробітників КДБ та таємних співробітників, однак джерело цієї цифри він не розкрив.

Навесні минулого року у Сеймі Литви не підтримали публічне розкриття колишніх агентів КДБ.

Перед тим у Литві спалахнув скандал через те, що деякі депутати Сейму приховали своє членство у Компартії СРСР у минулому.

Журналісти дізнались, що членство в Компартії було і в чинного президента Гітанаса Науседи. Президент не став заперечувати цього і пояснив свій юнацький вчинок, наголосивши також, що це було майже 40 років тому.