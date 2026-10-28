Правительство Литвы отклонило предложение обнародовать имена нераскрытых сотрудников КГБ

В среду правительство Литвы отклонило предложение Ремигиюса Жемайтайтиса, лидера ультраправой партии "Заря Немана", об обнародовании имен бывших агентов КГБ, которые не признались в сотрудничестве с советской службой безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Позиция правительства, подготовленная Министерством обороны, будет представлена в парламент.

В июне 2025 года депутаты одобрили законопроект Жемайтайтиса в первом чтении. В нем предлагалось с 1 января 2026 года обнародовать информацию о зарегистрированных бывших сотрудниках советской службы безопасности, которые не признались в своей деятельности.

Министерство обороны заявило, что цель выявления бывших сотрудников, не признавшихся в сотрудничестве, законна, но предлагаемые меры неуместны.

Действующее законодательство уже предусматривает обнародование информации о таких лицах, отметило министерство, добавив, что законопроект обяжет органы власти раскрывать информацию, которую они не обязаны собирать в соответствии с законом.

Список бывших штатных сотрудников КГБ доступен на веб-сайте kgbveikla.lt. Личные данные лиц, признавшихся в сотрудничестве со службой, остаются засекреченными.

Закон, вступивший в силу 1 февраля 2000 года, позволил бывшим сотрудникам КГБ и другим работникам советских спецслужб, а также тайным сотрудникам признаться и зарегистрироваться в специальной комиссии. Изначально их личные данные хранились в тайне в течение 15 лет, но в июне 2015 года парламент продлил срок конфиденциальности до 75 лет.

Существуют исключения из требования о сохранении тайны. Если бывший сотрудник КГБ баллотируется на пост президента, депутата парламента или члена муниципального совета, либо становится министром, судьей или прокурором, его признание перестает быть государственной тайной и должно быть обнародовано.

Жемайтайтис и его коллеги-законодатели также предложили отменить 75-летний срок сохранения тайны в отношении бывших сотрудников КГБ, признавшихся в сотрудничестве. Правительство также вынесло отрицательное заключение по этому законопроекту.

Ранее Жемайтайтис заявлял, что в государственном секторе Литвы работают около 400 бывших сотрудников КГБ и тайных агентов, однако источник этой цифры он не раскрыл.

Весной прошлого года в Сейме Литвы не поддержали публичное раскрытие бывших агентов КГБ.

До этого в Литве разразился скандал из-за того, что некоторые депутаты Сейма скрыли своё членство в Компартии СССР в прошлом.

Журналисты узнали, что членство в Компартии было и у действующего президента Гитанаса Науседы. Президент не стал это отрицать и объяснил свой юношеский поступок, отметив также, что это было почти 40 лет назад.