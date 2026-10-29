Польща планує посилити правила надання громадянства після напливу українців

Уряд Польщі пропонує внести зміни до закону про польське громадянство, щоб адаптувати законодавство до зростання кількості іноземців у країні, а також підвищити безпеку відповідних процедур.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Автори законопроєкту зазначають, що закон про польське громадянство було ухвалено у 2009 році, коли Польща була насамперед країною еміграції. Багато чого змінилося з моменту вступу до ЄС, а також з 2014 року, коли до Польщі почало прибувати багато іноземців, зокрема через війну в Україні.

Приплив іноземців також збільшився завдяки спрощенню процедур працевлаштування, отримання дозволів на роботу та постійне проживання – особливо для осіб польського походження та власників "Карти поляка".

"Що більше іммігрантів, то більше заяв на отримання громадянства, а законодавство потрібно актуалізувати", – робить висновок уряд.

Проєкт передбачає насамперед подовження мінімального терміну легального перебування в Польщі, необхідного для подання заяви про визнання особу громадянином Польщі. Поки що не вказано, на скільки саме його планують подовжити.

Іноземці також повинні будуть:

подати декларацію про вірність Республіці Польщі;

скласти громадянський тест на знання про Польщу;

підтвердити знання польської мови на рівні B2 замість нинішнього B1;

довести, що їхній життєвий центр та податкова резиденція знаходяться в Польщі;

підтвердити мінімальний дохід, джерела утримання та право власності на житло.

Проєкт передбачає обов’язкову відмову у наданні польського громадянства у ситуаціях, що вказують на загрозу державній безпеці або громадському порядку. Серед них, зокрема, згадуються: остаточний вирок, певні адміністративні покарання та штрафи, надання неправдивих даних або подання підроблених документів під час подання заяви на отримання громадянства.

Зміни також стосуватимуться відновлення польського громадянства. Уряд хоче скасувати спрощений порядок.

Уряд пропонує, щоб рішення про визнання або відновлення польського громадянства можна було скасувати в будь-який момент – навіть через багато років після його ухвалення.

Це стосуватиметься виключно ситуацій, коли виявиться, що іноземець отримав громадянство шляхом шахрайства. Йдеться, наприклад, про подання підроблених документів, надання неправдивої інформації або приховування важливих фактів під час розгляду справи.

Плановий термін ухвалення законопроєкту Радою міністрів визначено на IV квартал цього року.

Навесні у зв’язку з тим, що кількість іноземців у Португалії досягла безпрецедентного рівня, президент країни Антоніу Жозе Сегуру підписав закон, який подвоїть термін, необхідний іноземцям для отримання громадянства.

Нагадаємо, парламент Швеції ухвалив 29 квітня закон, який запроваджує нові вимоги щодо отримання громадянства.