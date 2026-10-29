Польша планирует ужесточить правила предоставления гражданства после наплыва украинцев

Правительство Польши предлагает внести изменения в закон о польском гражданстве, чтобы привести законодательство в соответствие с ростом числа иностранцев в стране, а также повысить безопасность соответствующих процедур.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Авторы законопроекта отмечают, что закон о польском гражданстве был принят в 2009 году, когда Польша была прежде всего страной эмиграции. Многое изменилось с момента вступления в ЕС, а также с 2014 года, когда в Польшу начало прибывать много иностранцев, в частности из-за войны в Украине.

Приток иностранцев также увеличился благодаря упрощению процедур трудоустройства, получения разрешений на работу и постоянное проживание – особенно для лиц польского происхождения и обладателей "Карты поляка".

"Чем больше иммигрантов, тем больше заявлений на получение гражданства, а законодательство необходимо актуализировать", – делает вывод правительство.

Проект предусматривает, прежде всего, продление минимального срока легального пребывания в Польше, необходимого для подачи заявления о признании лица гражданином Польши. Пока не указано, на сколько именно его планируется продлить.

Иностранцы также должны будут:

подать декларацию о верности Республике Польше;

сдать гражданский тест на знание Польши;

подтвердить знание польского языка на уровне B2 вместо нынешнего B1;

доказать, что их жизненный центр и налоговая резиденция находятся в Польше;

подтвердить минимальный доход, источники средств к существованию и право собственности на жилье.

Проект предусматривает обязательный отказ в предоставлении польского гражданства в ситуациях, указывающих на угрозу государственной безопасности или общественному порядку. Среди них, в частности, упоминаются: окончательный приговор, определенные административные наказания и штрафы, предоставление ложных сведений или представление поддельных документов при подаче заявления на получение гражданства.

Изменения также коснутся восстановления польского гражданства. Правительство намерено отменить упрощенный порядок.

Правительство предлагает, чтобы решение о признании или восстановлении польского гражданства можно было отменить в любой момент – даже спустя много лет после его принятия.

Это будет касаться исключительно ситуаций, когда выяснится, что иностранец получил гражданство путем мошенничества. Речь идет, например, о представлении поддельных документов, предоставлении ложной информации или сокрытии важных фактов при рассмотрении дела.

Планируемый срок принятия законопроекта Советом министров назначен на IV квартал этого года.

Весной в связи с тем, что количество иностранцев в Португалии достигло беспрецедентного уровня, президент страны Антониу Жозе Сегуру подписал закон, который удвоит срок, необходимый иностранцам для получения гражданства.

Напомним, парламент Швеции принял 29 апреля закон, вводящий новые требования к получению гражданства.