Поляки виступають за обмеження на використання електросамокатів у містах

Поляки висловилися за запровадження суворіших обмежень для електричних самокатів у містах.

Про це йдеться в результатах опитування IBRiS для PAP, передає "Європейська правда".

Соціологи запитали респондентів, зокрема, чи підтримують вони створення зон із забороною руху та зниження допустимої швидкості для таких транспортних засобів.

Першу з пропозицій підтримали 76,5%, тобто понад три з чотирьох опитаних. Проти висловився майже кожен п’ятий респондент (19,6%). Підтримка зон без самокатів висока у більшості вікових груп. Серед осіб віком 70 років і старше вона становить 83%, у групі 60–69 років – 82%, а серед опитаних віком 50–59 років – 81%. Найнижчий показник зафіксовано серед осіб віком 40–49 років (60%).

Набагато більше розбіжностей викликає ідея повної заборони руху на електричних самокатах у великих містах. Заборону підтримують 43,2% респондентів, а 48,5% дотримуються протилежної думки. 8,4% не мають думки з цього приводу.

Думки з цього приводу помітно різняться залежно від віку. Повну заборону підтримують 68% осіб віком 60–69 років і 62% опитаних віком 70 років і старше. У групі віком 18–29 років за заборону виступають лише 30%, а проти неї – 63%. Найменша підтримка такого рішення спостерігається серед осіб віком 40–49 років. Його підтримують 17% опитаних з цієї вікової групи, а 72% виступають проти.

Розбіжності спостерігаються також між виборцями різних політичних таборів. Повну заборону підтримують 55% виборців керівного табору, 36% осіб, які заявляють про підтримку опозиції, та 40% опитаних, які не голосують або не визначилися.

78,2% опитаних вважають, що в містах слід знизити допустиму швидкість цих транспортних засобів. Проти цього виступають 18,3% респондентів, а 3,5% не мають думки з цього приводу.

Повідомлялося, що в Німеччині різко зросла кількість ДТП за участю електросамокатів, що призвели до травм або смерті: у 2025 році поліція зареєструвала близько 16 500 таких випадків.

У липні німецький Бундестаг проголосував за впровадження суворіших правил для компаній, що займаються прокатом електросамокатів.

11 серпня писали, що у Парижі посилюють правила руху для користувачів таких транспортних засобів, як електричні самокати, сегвеї та електричні скейтборди, оскільки кількість аварій за участю таких пристроїв у французькій столиці продовжує зростати.