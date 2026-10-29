Поляки выступают за ограничение использования электросамокатов в городах

Поляки высказались за введение более строгих ограничений на использование электросамокатов в городах.

Об этом говорится в результатах опроса IBRiS для PAP, сообщает "Европейская правда".

Социологи спросили респондентов, в частности, поддерживают ли они создание зон с запретом движения и снижение допустимой скорости для таких транспортных средств.

Первое из предложений поддержали 76,5%, то есть более трёх из четырёх опрошенных. Против высказался почти каждый пятый респондент (19,6%). Поддержка зон без самокатов высока в большинстве возрастных групп. Среди лиц в возрасте 70 лет и старше она составляет 83%, в группе 60–69 лет – 82%, а среди опрошенных в возрасте 50–59 лет – 81%. Самый низкий показатель зафиксирован среди лиц в возрасте 40–49 лет (60%).

Гораздо больше разногласий вызывает идея полного запрета движения на электрических самокатах в крупных городах. Запрет поддерживают 43,2% респондентов, а 48,5% придерживаются противоположного мнения. 8,4% не имеют мнения по этому поводу.

Мнения по этому поводу заметно различаются в зависимости от возраста. Полный запрет поддерживают 68% респондентов в возрасте 60–69 лет и 62% опрошенных в возрасте 70 лет и старше. В группе в возрасте 18–29 лет за запрет выступают лишь 30%, а против него – 63%. Наименьшая поддержка такого решения наблюдается среди респондентов в возрасте 40–49 лет. Его поддерживают 17% опрошенных из этой возрастной группы, а 72% выступают против.

Разногласия наблюдаются также между избирателями разных политических лагерей. Полный запрет поддерживают 55% избирателей правящего лагеря, 36% лиц, заявляющих о поддержке оппозиции, и 40% опрошенных, которые не голосуют или не определились.

78,2% опрошенных считают, что в городах следует снизить допустимую скорость этих транспортных средств. Против этого выступают 18,3% респондентов, а 3,5% не имеют мнения по этому поводу.

Сообщалось, что в Германии резко возросло количество ДТП с участием электросамокатов, приведших к травмам или смерти: в 2025 году полиция зарегистрировала около 16 500 таких случаев.

В июле немецкий Бундестаг проголосовал за введение более строгих правил для компаний, занимающихся прокатом электросамокатов.

11 августа сообщалось, что в Париже ужесточают правила дорожного движения для пользователей таких транспортных средств, как электрические самокаты, сегвеи и электрические скейтборды, поскольку количество аварий с участием таких устройств во французской столице продолжает расти.