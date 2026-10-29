Финляндия возбудила уголовное дело в связи с вырубкой леса для строительства дата-центров Google

Финская полиция начала уголовное расследование в связи с возможными нарушениями экологического законодательства страны на территории, где планируется строительство дата-центров Google.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Власти утверждают, что Tuike Finland, дочерняя компания Google, расчистила и осушила 330 гектаров леса на участке в Мухосе на севере Финляндии до того, как была завершена оценка воздействия на окружающую среду, требуемая финским законодательством.

"По предварительной информации, на строительной площадке проекта центра обработки данных компании Tuike Finland Oy были выявлены несоответствия и недостатки в системах водоотвода и управления водными ресурсами. В рамках уголовного расследования, среди прочего, будут изучаться обстоятельства, связанные с этими вопросами", – говорится в заявлении финской полиции, опубликованном в четверг.

Финские власти рассматривают заявки на создание в общей сложности 145 новых центров обработки данных, находящихся на разных этапах планирования, в частности проект инфраструктуры искусственного интеллекта от Google стоимостью 13 млрд евро, который американская компания назвала своей крупнейшей инвестицией в Европе.

В начале этого месяца финские власти обязали компанию Google приостановить работы на двух участках – в Мухоси и Отанмяки, – после того как компания не провела оценку воздействия на окружающую среду перед началом сплошной вырубки леса.

Надзорное агентство, контролирующее выдачу экологических разрешений и проведение оценок, предписало Google прекратить "подготовительные мероприятия, изменяющие состояние окружающей среды".

По оценкам активистов, в Мухоси было вырублено 250 тысяч деревьев, а в Отанмяки – 150 тысяч.

Региональный менеджер Google в Финляндии Антти Ярвинен извинился за вырубку леса, но заявил, что компания действовала в соответствии с "нашим лучшим пониманием законодательства на тот момент".

Финское правительство поддерживает эти проекты. В сентябре, когда были объявлены планы Google, премьер-министр Петтери Орпо заявил, что привлечение инвестиций является "ключевым приоритетом", а соглашение "принесет долгосрочные выгоды".

Однако разоблачения о возможных нарушениях со стороны Google вызвали общенациональную дискуссию о том, что означают соглашения о строительстве центров обработки данных для местных сообществ, окружающей среды и цен на энергию.

Напомним, в сентябре в австрийском городке прошли протесты против строительства центра обработки данных Google.

Также стоит отметить, что в июле 2026 года Европейская комиссия наложила на Google штрафы на общую сумму 890 млн евро за нарушение требований Закона о цифровых рынках.