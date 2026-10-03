У Польщі корейські літаки FA-50GF заступили на бойове чергування 

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про початок місій південнокорейських бойових літаків FA-50GF.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

"Легкі літаки FA-50GF щойно вступили на бойове чергування. Це означає чергове посилення нашого східного кордону. Хоча літаки були придбані без озброєння, нам вдалося його отримати, завдяки чому вони можуть служити для нашої оборони", – написав Косіняк-Камиш 2 жовтня ввечері.

Міністр також подякував солдатам, відповідальним за підготовку літаків до виконання їхніх завдань. "Дякуємо ВПС за ваші зусилля. Від сьогодні наша безпека отримала нових захисників!" – написав він.

FA-50 Fighting Eagle – це південнокорейський легкий бойовий літак, розроблений компанією Korea Aerospace Industries на базі навчально-тренувального літака T-50. Конструкція була спроектована як машина, здатна поєднувати навчальні завдання з можливістю використання в бойових діях.

Версія FA-50GF була розроблена для Польщі як тимчасове рішення. Абревіатура "GF" означає "Gap Filler", тобто конструкцію, покликану заповнити прогалину в польських авіаційних можливостях до моменту введення в експлуатацію кінцевої версії FA-50PL. Польща придбала 48 літаків

Рішення про закупівлю FA-50 Польща ухвалила у 2022 році. 27 липня 2022 року було підписано рамкову угоду щодо придбання 48 літаків, а 16 вересня того ж року укладено перший виконавчий договір на поставку 12 літаків FA-50GF.

У липні 2023 року Польща отримала від Південної Кореї перші винищувачі FA-50.