В Польше корейские самолеты FA-50GF приступили к боевому дежурству

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о начале миссий южнокорейских боевых самолетов FA-50GF.

Об этом он написал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

"Легкие самолеты FA-50GF только что вступили в боевое дежурство. Это означает очередное укрепление нашей восточной границы. Хотя самолеты были приобретены без вооружения, нам удалось его получить, благодаря чему они могут служить для нашей обороны", – написал Косиняк-Камыш 2 октября вечером.

Министр также поблагодарил солдат, ответственных за подготовку самолетов к выполнению их задач. "Спасибо ВВС за ваши усилия. С сегодняшнего дня наша безопасность обрела новых защитников!" – написал он.

FA-50 Fighting Eagle – это южнокорейский лёгкий боевой самолёт, разработанный компанией Korea Aerospace Industries на базе учебно-тренировочного самолёта T-50. Конструкция была спроектирована как машина, способная сочетать учебные задачи с возможностью использования в боевых действиях.

Версия FA-50GF была разработана для Польши в качестве временного решения. Аббревиатура "GF" означает "Gap Filler", то есть конструкцию, призванную восполнить пробел в авиационных возможностях Польши до момента ввода в эксплуатацию окончательной версии FA-50PL. Польша приобрела 48 самолетов

Решение о закупке FA-50 Польша приняла в 2022 году. 27 июля 2022 года было подписано рамочное соглашение о приобретении 48 самолетов, а 16 сентября того же года заключен первый исполнительный договор на поставку 12 самолетов FA-50GF.

В июле 2023 года Польша получила от Южной Кореи первые истребители FA-50.