Прем'єр Іспанії розглядає можливість оголошення дострокових виборів

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес може оголосити дострокові вибори після того, як у п’ятницю парламент відхилив два ключові законопроєкти уряду щодо житлової політики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Уряд Санчеса оприлюднив ці законопроєкти у вівторок з метою обмеження спекулятивних практик, продовження до 2030 року захисту вразливих орендарів від виселення та автоматичного продовження чинних договорів оренди – це стало наслідком загальнонаціональних демонстрацій, що відбулися після виселення 87-річної Марікармен Абаскаль з квартири, в якій вона мешкала з 1956 року.

Спочатку здавалося, що у парламенті є достатня підтримка для ухвалення принаймні одного декрету. Однак пізно в четвер каталонська сепаратистська партія Junts, яка захищає права орендодавців, оголосила, що виступить проти обох заходів, чим забезпечила їхнє відхилення.

Санчес відреагував на крок Junts, заявивши, що не відкличе законопроєкти, і назвавши парламентське голосування переломним моментом. "Настала година істини", – заявив він, додавши, що депутати зобов’язані віддати "голоси, які визначатимуть їх у очах майбутніх поколінь".

Напередодні парламентського засідання джерела в уряді повідомили іспанській газеті El País, що Санчес схиляється до оголошення дострокових виборів. У інтерв’ю радіостанції Cadena SER віцепрем’єрка Йоланда Діас зазначила, що розмовляла з Санчесом і не виключила можливості дострокових виборів.

Поточний законодавчий термін парламенту має закінчитися наступного літа, і дедалі частіше лунають припущення, що прем’єр-міністр – який перебуває під тиском через триваючу міграційну кризу в Сеуті, а також через корупційні справи, до яких причетні члени його родини та близькі політичні союзники, – може шукати слушний момент для оголошення дострокових виборів.

Оскільки житлове питання постійно залишається одним із головних джерел занепокоєння іспанців, Санчес, схоже, має намір спробувати скористатися невдоволенням населення, подаючи опозицію як перешкоду для вирішення кризи.

Останніми роками Іспанія запровадила низку заходів, спрямованих на збільшення доступного житла та обмеження зростання орендної плати, однак вартість житла залишається однією з головних політичних і соціальних проблем.

Частково у зростанні цін і скороченні пропозиції житла для місцевих жителів звинувачують короткострокову туристичну оренду, зокрема через Airbnb, а також інвестиційні фонди.

Нагадаємо, на початку 2025 року Іспанія оголосила про плани обкласти податком до 100% нерухомість, придбану нерезидентами з країн за межами ЄС, з метою подолання житлової кризи в країні.