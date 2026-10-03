Зеленський: у переговорах з РФ Америка не повинна забувати, що вона в 100 разів сильніша

Президент Володимир Зеленський заявив, що Америка не повинна забувати про свою силу у переговорах з Росією, у яких, за його словами, Владімір Путін почав вважати, що "він той, хто може вирішувати".

Як пише "Європейська правда", таку думку президент висловив у інтерв’ю Reuters, цитати з нього опубліковані у соцмережах глави держави.

Зеленський висловив переконання, що США справді хочуть зупинити російську війну.

"Я їм довіряю. Водночас я розумію, що важко зупинити когось такого великого, хто не хоче зупинятися. Тому ви (США. – Ред.) намагаєтеся знайти якісь компроміси з Росією. Але я вважаю, що ми змарнуємо час, якщо будемо гратися з російськими компромісами", – зазначив президент України.

Він підкреслив, що Дональд Трамп зараз "хоче здобути якусь перемогу до проміжних виборів". Але Путін, за його словами, зробить усе, щоб натиснути на іранців і довести ситуацію до того, що переговори стануть неможливими.

"Те саме з війною Росії проти України. Якщо Путін побачить, що президенту Трампу потрібна якась перемога, він вирішуватиме, що дати, а що ні. І в цьому й полягає проблема: Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати. Але Америка в сто разів сильніша за Росію. Безумовно. Їм просто треба про це не забувати", – підкреслив Зеленський.

Раніше видання The New York Times повідомило, що в Білому домі розглядають можливість підписання з Росією певних бізнес-угод, щоб "підтвердити свої добрі наміри".

Також, за даними NYT, США і РФ ведуть перемовини про багатомільярдну угоду щодо активів "Лукойлу".

Окремо видання The Atlantic повідомило, що Трамп нібито погодився на пропозицію свого спецпосланця Джона Коула щодо послаблення санкцій проти Росії в обмін на звільнення деяких ув’язнених, які перебувають у РФ.