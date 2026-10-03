Зеленский: в переговорах с РФ Америка не должна забывать, что она в 100 раз сильнее

Президент Владимир Зеленский заявил, что Америка не должна забывать о своей силе в переговорах с Россией, в которых, по его словам, Владимир Путин начал считать, что "он тот, кто может принимать решения".

Как пишет "Европейская правда", такую точку зрения президент высказал в интервью Reuters, цитаты из которого опубликованы в соцсетях главы государства.

Зеленский выразил убеждение, что США действительно хотят остановить российскую войну.

"Я им доверяю. В то же время я понимаю, что трудно остановить кого-то столь могущественного, кто не хочет останавливаться. Поэтому вы (США. – Ред.) пытаетесь найти какие-то компромиссы с Россией. Но я считаю, что мы зря потратим время, если будем играть с российскими компромиссами", – отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что Дональд Трамп сейчас "хочет одержать какую-то победу до промежуточных выборов". Но Путин, по его словам, сделает всё, чтобы оказать давление на иранцев и довести ситуацию до того, что переговоры станут невозможными.

"То же самое с войной России против Украины. Если Путин увидит, что президенту Трампу нужна какая-то победа, он будет решать, что дать, а что нет. И в этом и заключается проблема: Путин начал считать, что именно он может принимать решения. Но Америка в сто раз сильнее России. Безусловно. Им просто нужно об этом не забывать", – подчеркнул Зеленский.

Ранее издание The New York Times сообщило, что в Белом доме рассматривают возможность подписания с Россией определенных бизнес-соглашений, чтобы "подтвердить свои благие намерения".

Также, по данным NYT, США и РФ ведут переговоры о многомиллиардной сделке по активам "Лукойла".

Отдельно издание The Atlantic сообщило, что Трамп якобы согласился на предложение своего спецпосланника Джона Коула об ослаблении санкций против России в обмен на освобождение некоторых заключённых, находящихся в РФ.