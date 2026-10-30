США опублікували попередження для своїх громадян напередодні протестів у Франції

Посольство США у Парижі опублікувало "попередження щодо безпеки" для своїх громадян напередодні протестів, що відбудуться цими вихідними у Франції.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

У посольстві зазначили, що по всій Франції численні групи закликали до протестів у п’ятницю, 30 жовтня, та в суботу, 31 жовтня.

Там наголосили, що хоча маршрути демонстрацій можуть бути заздалегідь узгоджені, можливі зміни в останній момент.

У посольстві рекомендували уникати районів, де відбуваються демонстрації або великі скупчення людей, а також перевіряти соціальні мережі та інформацію, опубліковану місцевою мерією або префектурою, щоб з’ясувати, чи діє комендантська година у районі.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс оголосив про розгортання 70 тисяч правоохоронців під час протестів у суботу, 31 жовтня.

Як повідомлялося, організатори руху "жовті жилети" закликали до нових демонстрацій у суботу, 31 жовтня.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції