США опубликовали предупреждение для своих граждан в преддверии протестов во Франции

Посольство США в Париже опубликовало "предупреждение о безопасности" для своих граждан в преддверии протестов, которые состоятся в эти выходные во Франции.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

В посольстве отметили, что по всей Франции многочисленные группы призвали к протестам в пятницу, 30 октября, и в субботу, 31 октября.

Там подчеркнули, что хотя маршруты демонстраций могут быть заранее согласованы, возможны изменения в последний момент.

В посольстве рекомендовали избегать районов, где проходят демонстрации или большие скопления людей, а также проверять социальные сети и информацию, опубликованную местной мэрией или префектурой, чтобы выяснить, действует ли в районе комендантский час.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил о развертывании 70 тысяч правоохранителей во время протестов в субботу, 31 октября.

Как сообщалось, организаторы движения "желтые жилеты" призвали к новым демонстрациям в субботу, 31 октября.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции