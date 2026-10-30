Десяток країн ЄС виступають проти плану Брюсселя оподатковувати газ вище, ніж електроенергію

Понад десяток країн ЄС виступили проти планів Європейської комісії зробити електроенергію дешевшою за газ за допомогою пільгового оподаткування, попередивши, що Брюссель перевищує свої повноваження.

Про це пише Euronews, інформує "Європейська правда".

На зустрічі міністрів енергетики ЄС у Люксембурзі в четвер, 29 жовтня, Німеччина, Італія, Мальта, Чехія, Болгарія, Словаччина, Фінляндія, Румунія, Хорватія, Польща, Латвія, Естонія та Угорщина закликали скасувати положення про пільгове оподаткування електроенергії.

Ця пропозиція є частиною зусиль Єврокомісії, спрямованих на заохочення домогосподарств та підприємств до переходу з викопного палива на електроенергію. Вона з’явилася на тлі енергетичної кризи, що загострилася після початку американо-ізраїльської війни проти Ірану. Та навіть до початку конфлікту на Близькому Сході ціни на електроенергію в Європі були вдвічі вищими, ніж у США та Китаї.

Тепер частина країн ЄС стверджують, що питання податкової політики слід вирішувати в рамках поточного перегляду Директиви про оподаткування енергії, що вимагає одностайності, а не ухвалення рішення кваліфікованою більшістю голосів, як пропонує Єврокомісія.

Найсильніший опір викликав план Комісії щодо встановлення нею загальних правил розрахунку тарифів на використання електромереж у всьому ЄС без необхідності щоразу отримувати нове схвалення від держав-членів та Європейського парламенту.

Італія, Франція, Німеччина, Словаччина, Польща, Іспанія, Фінляндія та інші країни стверджували, що цей план підірве незалежність національних регуляторів і надасть Брюсселю надто великі повноваження щодо рішень, які, на їхню думку, мають ухвалюватися на національному рівні.

"Країни-члени повинні зберегти достатню гнучкість, щоб враховувати свої національні особливості, інвестиційні потреби та особливості електроенергетичних систем. Ми також стурбовані відсутністю всебічної оцінки наслідків", – заявив державний секретар при міністрі довкілля та клімату Фінляндії Міка Нюканен.

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що пропозиція виконавчого органу ЄС "має великий сенс".

"Ця юридична норма може мати як безпосередній, так і структурний вплив на зниження наших рахунків за електроенергію. Ми не повинні позбавляти наших споживачів та промисловість переваг цієї пропозиції", – сказав Йоргенсен міністрам енергетики.

Раніше у Європейському Союзі повідомляли, що планують використовувати військові резерви для підтримки роботи нафтопереробних заводів у випадку ворожої агресії.

Також Європейська комісія наполягає, що навіть після завершення війни Росії проти України ЄС не планує відновлювати імпорт російського газу, оскільки відмова від нього закріплена чинним законодавством.