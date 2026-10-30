Более десятка стран ЕС выступили против планов Европейской комиссии сделать электроэнергию дешевле газа с помощью льготного налогообложения, предупредив, что Брюссель превышает свои полномочия.

Об этом пишет Euronews, сообщает "Европейская правда".

На встрече министров энергетики ЕС в Люксембурге в четверг, 29 октября, Германия, Италия, Мальта, Чехия, Болгария, Словакия, Финляндия, Румыния, Хорватия, Польша, Латвия, Эстония и Венгрия призвали отменить положение о льготном налогообложении электроэнергии.

Это предложение является частью усилий Еврокомиссии, направленных на поощрение домохозяйств и предприятий к переходу с ископаемого топлива на электроэнергию. Оно появилось на фоне энергетического кризиса, обострившегося после начала американо-израильской войны против Ирана. Однако даже до начала конфликта на Ближнем Востоке цены на электроэнергию в Европе были вдвое выше, чем в США и Китае.

Теперь часть стран ЕС заявляют, что вопросы налоговой политики следует решать в рамках текущего пересмотра Директивы о налогообложении энергии, что требует единогласия, а не принятия решения квалифицированным большинством голосов, как предлагает Еврокомиссия.

Наибольшее сопротивление вызвал план Комиссии по установлению ею общих правил расчета тарифов на использование электросетей во всем ЕС без необходимости каждый раз получать новое одобрение от государств-членов и Европейского парламента.

Италия, Франция, Германия, Словакия, Польша, Испания, Финляндия и другие страны утверждали, что этот план подорвет независимость национальных регуляторов и предоставит Брюсселю слишком большие полномочия в отношении решений, которые, по их мнению, должны приниматься на национальном уровне.

"Страны-члены должны сохранить достаточную гибкость, чтобы учитывать свои национальные особенности, инвестиционные потребности и особенности электроэнергетических систем. Мы также обеспокоены отсутствием всесторонней оценки последствий", – заявил государственный секретарь при министре окружающей среды и климата Финляндии Мика Нюканен.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что предложение исполнительного органа ЕС "имеет большой смысл".

"Эта правовая норма может оказать как непосредственное, так и структурное влияние на снижение наших счетов за электроэнергию. Мы не должны лишать наших потребителей и промышленность преимуществ этого предложения", – сказал Йоргенсен министрам энергетики.

Ранее в Европейском Союзе сообщали, что планируют использовать военные резервы для поддержания работы нефтеперерабатывающих заводов в случае вражеской агрессии.

Также Европейская комиссия настаивает, что даже после завершения войны России против Украины ЕС не планирует возобновлять импорт российского газа, поскольку отказ от него закреплен действующим законодательством.