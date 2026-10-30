У Марселі вводять комендантську для неповнолітніх на вихідні

Префект департаменту Буш-дю-Рон, до якого входить і друге за населенням місто Франції Марсель, своїм указом запровадив комендантську годину для неповнолітніх протягом вихідних.

Про це інформує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, неповнолітнім буде заборонено перебувати на вулиці у кількох районах департаменту з огляду на оголошені протести у суботу, 31 жовтня. З 23:00 цієї п'ятниці до 5:00 ранку понеділка, 2 листопада, неповнолітнім заборонили пересуватися в частині центру Марселя, а також навколо деяких торгових центрів.

Префект також дозволив лише ті зібрання, які були заявлені заздалегідь.

У префектурі зазначають, що "спільно з Торгово-промисловою палатою та містом Марсель були визначені пасивні заходи безпеки, щоб запобігти пошкодженню підприємств та вивісок".

Раніше міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс оголосив про розгортання 70 тисяч правоохоронців під час протестів у суботу, 31 жовтня.

Також Нуньєс звернувся до міських органів влади із попередженням про високий ризик насильства та правопорушень під час протестів, запланованих на суботу, 31 жовтня.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції