В Марселе вводят комендантский час для несовершеннолетних на выходных

Префект департамента Буш-дю-Рон, в который входит и второй по численности населения город Франции Марсель, своим указом ввел комендантский час для несовершеннолетних на выходных.

Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда".

В частности, несовершеннолетним будет запрещено находиться на улице в нескольких районах департамента в связи с объявленными протестами в субботу, 31 октября. С 23:00 этой пятницы до 5:00 утра понедельника, 2 ноября, несовершеннолетним запрещено передвигаться в части центра Марселя, а также вокруг некоторых торговых центров.

Префект также разрешил только те собрания, которые были заявлены заранее.

В префектуре отмечают, что "совместно с Торгово-промышленной палатой и городом Марселем были определены пассивные меры безопасности, чтобы предотвратить повреждение предприятий и вывесок".

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил о развертывании 70 тысяч правоохранителей во время протестов в субботу, 31 октября.

Также Нуньес обратился к городским властям с предупреждением о высоком риске насилия и правонарушений во время протестов, запланированных на субботу, 31 октября.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции