Експринц Ендрю подає до суду на британську поліцію через свій арешт у справі Епштейна

Молодший брат короля Великої Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор подав позов проти поліції долини Темзи через його арешт за підозрою у зловживанні службовим становищем на основі документів у справі покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це повідомила газета The Telegraph, передає "Європейська правда".

Колишній герцог Йоркський, якого затримали під великим розголосом вісім місяців тому, звернувся до судді з проханням визначити, чи були дії поліції щодо нього законними.

Маунтбеттен-Віндзор подав позов про судовий перегляд у зв’язку з ордерами на обшук, які дозволили правоохоронцям провести рейди в його будинку на території маєтку Сандрінгем та в колишній резиденції Royal Lodge у Віндзорі.

Це перший випадок, коли член королівської родини оскаржує законність кримінального провадження проти себе з часів суду над Карлом I у 1649 році.

Наприкінці цього тижня у Високому суді відбудеться закрите слухання, на якому буде вирішено, чи оприлюднювати певні судові документи, пов’язані з переглядом справи експринца.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Епштейном.

19 лютого Ендрю був заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем, ставши першим за 300 років членом королівської родини, якого затримали і забрали на допит.

Оприлюднення в лютому Міністерством юстиції США мільйонів документів, зібраних під час розслідувань щодо Епштейна, спровокувало звинувачення на адресу колишнього герцога в тому, що він, користуючись своєю посадою торгового посланця Великої Британії, передавав конфіденційну інформацію злочинцю та іншим особам.