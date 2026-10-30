Шотландия расследует пребывание Эпштейна в королевской резиденции по приглашению бывшего принца

Полиция Шотландии начала расследование обстоятельств пребывания бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора вместе с осужденным американским сексуальным преступником Джеффри Эпштейном и его сообщницей Гислайн Максвелл в королевской резиденции Балморал.

Об этом сообщил представитель шотландской полиции, пишет Sky News, передает "Европейская правда".

По информации правоохранительных органов, Эпштейн и Максвелл посетили Балморал – частную резиденцию британских монархов в Шотландии – в 1999 году. Как сообщается, они прибыли по приглашению тогдашнего принца Эндрю.

"Мы получили информацию, и сейчас ведется активное расследование, но оно находится на очень ранней стадии", – заявил представитель правоохранительных органов.

Он подчеркнул, что расследование основано на доказательствах, а в центре внимания правоохранителей находятся интересы людей, переживших насилие.

66-летний Эндрю был арестован в феврале по подозрению в злоупотреблении служебным положением в связи с его отношениями с Эпштейном; обыски были проведены в его поместьях в Сандрингем (восточная Англия) и Виндзоре.

Этот арест стал беспрецедентным событием в новейшей истории – впервые за 300 лет члена королевской семьи задержали и допросили правоохранительные органы.

Однако впоследствии Маунтбаттен-Виндзор подал судебный иск и ходатайствовал об отмене ордеров на обыск.

Напомним, в октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был лишён титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Эпштейном.