Двоє конгресменів закликають митну службу США не допустити імпорт дизпального з РФ

Двоє конгресменів-демократів вимагають від комісара митної та прикордонної служби США Родні Скотта забезпечити дотримання федерального закону про санкції, що забороняє імпорт російського дизпального.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на сайт конгресмена Ллойда Доггетта.

До митної та прикордонної служби США звернулися член Палати представників, демократ від штату Техас Ллойд Доггетт та членкиня Палати представників, демократка від штату Огайо Марсі Каптур. Вони закликають Родні Скотта забезпечити дотримання федерального закону про санкції, що забороняє імпорт та продаж російського дизельного пального у Сполучених Штатах. А також – передавати до прокуратури всі випадки спроб такого імпорту для притягнення до відповідальності.

"Будь-яке підприємство, яке розглядає можливість співучасті у порушенні федерального законодавства, має зважити на наслідки. Ті, хто імпортує, купує або транспортує заборонене російське дизельне пальне, вчиняють протиправні дії. Їх чекає оперативне розслідування Конгресу та притягнення до кримінальної відповідальності. Незаконне звільнення від санкцій, надане Трампом, може захистити його приятеля Путіна, але не захистить американців, які вчиняють злочинні дії", – заявив Доггетт.

Варто зазначити, що обоє політиків є членами Групи підтримки України у Конгресі США.

Йдеться про те, що дозвіл купувати російське дизпальне паливо прямо порушує закон про припинення імпорту російської нафти, ухвалений Палатою представників 413 голосами проти 9 та Сенатом одноголосно, і підписаний 8 квітня 2022 року. Згідно із законом, діє сувора заборона на імпорт усіх російських енергетичних продуктів.

Закон дозволяє скасувати заборону лише в тому разі, якщо президент засвідчить, що Росія припинила війну на умовах, прийнятних для України, після консультацій з Конгресом та надання йому 90 днів на подання заперечень.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Також йшлося, що представники адміністрації США непублічно заохочують американські компанії приймати російський дизель, який прямує до Сполучених Штатів в рамках "дизельної угоди", попри попередження про юридичні ризики для цих компаній.