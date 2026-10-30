Два конгрессмена призывают таможенную службу США не допускать импорт дизельного топлива из РФ

Два конгрессмена-демократа требуют от комиссара Таможенной и пограничной службы США Родни Скотта обеспечить соблюдение федерального закона о санкциях, запрещающего импорт российского дизельного топлива.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сайт конгрессмена Ллойда Доггетта.

В таможенную и пограничную службу США обратились член Палаты представителей, демократ от штата Техас Ллойд Доггетт и член Палаты представителей, демократка от штата Огайо Марси Каптур. Они призывают Родни Скотта обеспечить соблюдение федерального закона о санкциях, запрещающего импорт и продажу российского дизельного топлива в Соединенных Штатах. А также – передавать в прокуратуру все случаи попыток такого импорта для привлечения к ответственности.

"Любое предприятие, рассматривающее возможность соучастия в нарушении федерального законодательства, должно учитывать последствия. Те, кто импортирует, покупает или транспортирует запрещенное российское дизельное топливо, совершают противоправные действия. Их ждет оперативное расследование Конгресса и привлечение к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от санкций, предоставленное Трампом, может защитить его приятеля Путина, но не защитит американцев, совершающих преступные действия", – заявил Доггетт.

Стоит отметить, что оба политика являются членами Группы поддержки Украины в Конгрессе США.

Речь идет о том, что разрешение на покупку российского дизельного топлива прямо нарушает закон о прекращении импорта российской нефти, принятый Палатой представителей 413 голосами против 9 и Сенатом единогласно, и подписанный 8 апреля 2022 года. Согласно закону, действует строгий запрет на импорт всех российских энергетических продуктов.

Закон позволяет отменить запрет только в том случае, если президент подтвердит, что Россия прекратила войну на условиях, приемлемых для Украины, после консультаций с Конгрессом и предоставления ему 90 дней на подачу возражений.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Также сообщалось, что представители администрации США непублично поощряют американские компании принимать российский дизель, который поступает в Соединённые Штаты в рамках "дизельного соглашения", несмотря на предупреждения о юридических рисках для этих компаний.