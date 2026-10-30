Болгарія приєднується до ініціативи НАТО з протидії повітряним загрозам

Міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов у п’ятницю підписав документ про приєднання Болгарії до ініціативи НАТО щодо розвитку спроможностей протидії низьколітаючим повітряним загрозам.

Про це з посиланням на заяву Міністерства оборони Болгарії повідомляє "Європейська правда".

Цим документом Болгарія приєднується до Меморандуму про співпрацю між міністрами оборони Бельгії, Данії, Фінляндії, Греції, Румунії, Швеції та Туреччини.

Основною метою ініціативи є більш ефективний захист від повітряних загроз на висоті до 150 метрів, зокрема крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів та плануючих бомб.

Проєкт передбачає розвиток можливостей з виявлення, ідентифікації, відстеження та протидії подібним загрозам шляхом використання сучасних платформ, датчиків, ефекторів та інших технологічних рішень.

Співпраця передбачає спільні державні закупівлі та розробку оборонних можливостей, в рамках якої учасники програми обмінюватимуться інформацією, експертними знаннями та технологічними рішеннями.

У рамках цієї ініціативи Агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) проведе ринкове дослідження та складе каталог наявних і очікуваних в осяжному майбутньому технологій, що відповідають загальним вимогам країн-учасниць.

Це сприятиме оцінці можливостей та ухваленню рішень щодо майбутніх закупівель і спільних розробок. Болгарська промисловість матиме можливість представити свої продукти, технологічні рішення та експертний потенціал, а також шукати можливості участі у спільних проєктах із країнами-союзниками.

Документ ще має пройти ратифікацію парламентом країни.

Варто зауважити, що в останні місяці поблизу чорноморського узбережжя Болгарії сталася низка інцидентів з безпілотниками, які атакували комерційні судна.

28 жовтня болгарський міністр оборони Димитар Стоянов повідомив про ще один випадок ураження торговельного судна дронами у виключній економічній зоні країни у Чорному морі. Контейнеровоз під прапором Ліберії був уражений приблизно за 21 милю на південний схід від болгарського міста Шабла. Судно вирушило з Ізраїлю, а кінцевим пунктом призначення була Румунія.

На борту контейнеровоза перебували 4 громадян України, їх успішно евакуювали.

Раніше Болгарія звернулася до НАТО з проханням надати бойову авіацію, ракетні комплекси та системи протидії дронам на тлі все частіших атак на судна у Чорному морі.

У НАТО заявили, що Альянс посилить спостереження в Чорному морі на тлі нещодавніх інцидентів