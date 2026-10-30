Болгария присоединяется к инициативе НАТО по противодействию воздушным угрозам

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов в пятницу подписал документ о присоединении Болгарии к инициативе НАТО по развитию потенциала противодействия низколетящим воздушным угрозам.

Об этом со ссылкой на заявление Министерства обороны Болгарии сообщает "Европейская правда".

Этим документом Болгария присоединяется к Меморандуму о сотрудничестве между министрами обороны Бельгии, Дании, Финляндии, Греции, Румынии, Швеции и Турции.

Основной целью инициативы является более эффективная защита от воздушных угроз на высоте до 150 метров, в частности от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и планирующих бомб.

Проект предусматривает развитие возможностей по обнаружению, идентификации, отслеживанию и противодействию подобным угрозам путем использования современных платформ, датчиков, эффекторов и других технологических решений.

Сотрудничество предполагает совместные государственные закупки и разработку оборонных возможностей, в рамках которых участники программы будут обмениваться информацией, экспертными знаниями и технологическими решениями.

В рамках этой инициативы Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) проведет рыночное исследование и составит каталог имеющихся и ожидаемых в обозримом будущем технологий, соответствующих общим требованиям стран-участниц.

Это будет способствовать оценке возможностей и принятию решений относительно будущих закупок и совместных разработок. Болгарская промышленность получит возможность представить свои продукты, технологические решения и экспертный потенциал, а также искать возможности участия в совместных проектах со странами-союзниками.

Документ еще должен пройти ратификацию парламентом страны.

Стоит отметить, что в последние месяцы вблизи черноморского побережья Болгарии произошла серия инцидентов с беспилотниками, атаковавшими коммерческие суда.

28 октября болгарский министр обороны Димитар Стоянов сообщил об очередном случае поражения торгового судна дронами в исключительной экономической зоне страны в Чёрном море. Контейнеровоз под флагом Либерии был поражён примерно в 21 миле к юго-востоку от болгарского города Шабла. Судно вышло из Израиля, а конечным пунктом назначения была Румыния.

На борту контейнеровоза находились 4 гражданина Украины, их успешно эвакуировали.

Ранее Болгария обратилась к НАТО с просьбой предоставить боевую авиацию, ракетные комплексы и системы противодействия дронам на фоне все более частых атак на суда в Чёрном море.

В НАТО заявили, что Альянс усилит наблюдение в Чёрном море на фоне недавних инцидентов