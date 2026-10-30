У МЗС бачать прогрес у нормалізації відносин України та Польщі
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий вважає, що на шляху до нормалізації відносин між Україною та Польщею досягнуто прогресу.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами у п'ятницю, 30 жовтня, передає кореспондентка "Європейської правди".
Тихий заявив, що Україна і Польща працюють над нормалізацією відносин.
"Вважаємо, що на цьому шляху досягнуто прогресу, у порівнянні з тим, що будо влітку", – сказав він.
Понад те, як наголосив Тихий, у листопаді "можна очікувати на нову динаміку, на більшу кількість українсько-польських контактів".
"Ми хочемо, щоб листопад вийшов місяцем нормалізації з Польщею", – додав речник.
Цього ж дня Тихий підтвердив інформацію про те, що Україна отримає від Польщі два винищувачі МіГ-29 радянського виробництва.
Раніше у Міністерстві оборони Польщі спростували інформацію, що поставки великого пакета допомоги призупинили через те, що Львівська обласна рада проголосила 2027 рік "роком УПА і Романа Шухевича".