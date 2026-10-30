В МИД отмечают прогресс в нормализации отношений между Украиной и Польшей

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий считает, что на пути к нормализации отношений между Украиной и Польшей достигнут прогресс.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в пятницу, 30 октября, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Тихий заявил, что Украина и Польша работают над нормализацией отношений.

"Считаем, что на этом пути достигнут прогресс по сравнению с тем, что было летом", – сказал он.

Более того, как подчеркнул Тихий, в ноябре "можно ожидать новой динамики, большего количества украинско-польских контактов".

"Мы хотим, чтобы ноябрь стал месяцем нормализации отношений с Польшей", – добавил пресс-секретарь.

В тот же день Тихий подтвердил информацию о том, что Украина получит от Польши два истребители МиГ-29 советского производства.

Ранее в Министерстве обороны Польши опровергли информацию о том, что поставки крупного пакета помощи приостановили из-за того, что Львовский областной совет провозгласил 2027 год "годом УПА и Романа Шухевича".