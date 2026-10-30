У Варшаві невідомі спаплюжили надгробки на цвинтарі радянських солдатів

Невідомі вандали пошкодили надгробки на кладовищі радянських солдатів у Варшаві – з бетонних стел зірвали таблички з іменами загиблих і зламали їх.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

У четвер увечері на сторінці російського посольства в соціальних мережах було опубліковано повідомлення зі словами речниці МЗС у Москві Марії Захарової.

"22 жовтня цього року на кладовищі-мавзолеї радянських солдатів у Варшаві було виявлено сліди вандалізму – було знищено ще одну меморіальну дошку. Це сталося буквально через кілька днів після осквернення кладовища 18 жовтня цього року, наслідки якого досі не усунуто", – повідомила Захарова.

фото Управління комунальних кладовищ Варшави

"Ми рішуче вимагаємо від польської сторони відновити кладовище до належного стану, знайти та покарати винних, а також вжити вичерпних заходів для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому" – повідомила речниця російського МЗС, а посольство цієї країни оголосило, що повідомить про це мазовецького воєводу, а також міністерства закордонних справ та культури і національної спадщини.

Як з’ясував Onet, справою вже займається поліція. Правоохоронці розпочали розслідування за статтею 261 Кримінального кодексу, тобто за осквернення пам’ятника. Заяву з цього приводу подав представник мазовецького воєводи Маріуша Франковського.

"Після отримання повідомлень посольства РФ Мазовецьке воєводське управління вжило заходів для перевірки інформації. Під час виїзду на місце події, проведеного 28 жовтня 2026 року, було підтверджено знищення трьох меморіальних табличок", – повідомила речниця мазовецького воєводи.

Наразі Мазовецьке воєводське управління у Варшаві готує замовлення на виготовлення нових табличок.

Некрополь на вул. Жвіркі та Вігури є військовим кладовищем і, відповідно до закону від 28 березня 1933 року про військові могили та кладовища, перебуває під опікою мазовецького воєводи. Водночас на підставі угоди від 20 жовтня 2006 року, укладеної між воєводою та столицею Варшавою, він доручив опіку над ним владі столиці через Управління комунальних кладовищ. Його керівництво також взялося за вирішення цього питання.

Своє слово з цього приводу висловило також міністерство культури.

"Міністерство культури рішуче засуджує будь-які акти вандалізму. Відповідні заходи вже вжито, оскільки такі вчинки в Польщі переслідуються за службовим обов’язком. Польща – як держава і народ – дбає про місця поховання, незалежно від того, чиїм місцем спочинку вони є", – сказав речник міністерства.

Нещодавно вандали розмалювали пам’ятник радянському генералу Івану Коневу в словацькому Кружлові.

Нагадаємо, у вересні скандальний польський політик Гжегож Браун похвалився нищенням пам’ятника та місця поховання бійців УПА, які загинули в бою з НКВС, в урочищі Бялисток в Грубешівському повіті. Польська прокуратура почала розслідування з цього приводу.