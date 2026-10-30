В Варшаве неизвестные осквернили надгробия на кладбище советских солдат

Неизвестные вандалы повредили надгробия на кладбище советских солдат в Варшаве – с бетонных стел сорвали и сломали таблички с именами погибших.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

В четверг вечером на странице российского посольства в социальных сетях было опубликовано сообщение со словами пресс-секретаря МИД в Москве Марии Захаровой.

"22 октября этого года на кладбище-мавзолее советских солдат в Варшаве были обнаружены следы вандализма – была уничтожена еще одна мемориальная доска. Это произошло буквально через несколько дней после осквернения кладбища 18 октября этого года, последствия которого до сих пор не устранены", – сообщила Захарова.

"Мы решительно требуем от польской стороны привести кладбище в надлежащее состояние, найти и наказать виновных, а также принять исчерпывающие меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем", – сообщила пресс-секретарь российского МИД, а посольство этой страны объявило, что проинформирует об этом мазовецкого воеводу, а также министерства иностранных дел и культуры и национального наследия.

Как выяснил Onet, делом уже занимается полиция. Правоохранители начали расследование по статье 261 Уголовного кодекса, то есть за осквернение памятника. Заявление по этому поводу подал представитель мазовецкого воеводы Мариуша Франковского.

"После получения сообщений от посольства РФ Мазовецкое воеводское управление приняло меры для проверки информации. В ходе выезда на место происшествия, состоявшегося 28 октября 2026 года, было подтверждено уничтожение трёх мемориальных табличек", – сообщила пресс-секретарь мазовецкого воеводы.

В настоящее время Мазовецкое воеводское управление в Варшаве готовит заказ на изготовление новых табличек.

Некрополь на ул. Жвирки и Вигуры является военным кладбищем и, в соответствии с законом от 28 марта 1933 года о военных могилах и кладбищах, находится под опекой мазовецкого воеводы. В то же время на основании соглашения от 20 октября 2006 года, заключенного между воеводой и столицей Варшавой, он поручил опеку над ним властям столицы через Управление коммунальных кладбищ. Его руководство также приступило к решению этого вопроса.

Своё слово по этому поводу высказало также министерство культуры.

"Министерство культуры решительно осуждает любые акты вандализма. Соответствующие меры уже приняты, поскольку такие поступки в Польше преследуются по служебной обязанности. Польша – как государство и народ – заботится о местах захоронения, независимо от того, чьим местом упокоения они являются", – сказал пресс-секретарь министерства.

Недавно вандалы испортили памятник советскому генералу Ивану Коневу в словацком Кружлове.

Напомним, в сентябре скандальный польский политик Гжегож Браун похвастался уничтожением памятника и места захоронения бойцов УПА, погибших в бою с НКВД, в урочище Бялисток в Грубешевском повете. Польская прокуратура начала расследование по этому поводу.