Министр транспорта Испании отказывается уходить в отставку после смертельной железнодорожной аварии

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте отверг возможность своей отставки на фоне железнодорожной катастрофы в Толедо, в которой погибли 74 человека.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о возможной отставке, министр заверил, что разделяет обеспокоенность правительства по поводу двух смертельных аварий за менее чем год, но считает, что "уйти было бы самым простым решением".

Пуэнте неоднократно подчеркивал, что рассмотрит возможность отставки только в том случае, если премьер-министр Педро Санчес сочтет это целесообразным.

"Я – очень незначительная фигура для того политического проекта, частью которого я являюсь, и сейчас моя задача – исправить выявленные недостатки и восстановить доверие пассажиров к железной дороге", – заявил министр транспорта журналистам.

Пуэнте опроверг, что возлагает ответственность за аварию в Толедо на сотрудников железнодорожной системы.

"Я не собираюсь использовать ни одного сотрудника в качестве щита", – заявил министр, выступив за то, чтобы в ходе расследования действовать "строго и соразмерно".

Как сообщалось, премьер-министр Испании Педро Санчес, как и ранее, поддерживает министра транспорта Оскара Пуэнте, который оказался в центре критики после смертельной железнодорожной катастрофы в Урде.

Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

По последним данным, жертвами аварии стали 74 человека.