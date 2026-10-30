В Литве опровергают данные о давлении США с требованием отменить санкции в отношении удобрений из Беларуси

Литовский премьер-министр Миндаугас Синкявичюс отрицает, что Литва подвергается давлению со стороны США с целью возобновления экспорта через Клайпедский порт белорусских калийных удобрений, на которые наложены санкции.

Заявление главы правительства Литвы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Синкявичюс назвал опубликованную в СМИ информацию об этом "попыткой проверить реакцию".

"На нас на самом деле никто не давит, я не ощущал давления… со стороны наших стратегических партнеров – Америки. Думаю, что это скорее… какие-то кулуарные разговоры, возможно, попытка проверить реакцию стран Европейского Союза, в частности Литвы. Но никто не оказывает на нас давления ни в письменной, ни в устной форме, а даже если бы и оказывал, мы – самостоятельная страна, которая проводит собственную политику, понимает и угрозы, и причины существования этих санкций", – сказал он.

Синкявичюс также заверил, что пересмотр санкционной политики не планируется.

"Мы имеем право принимать решения самостоятельно… советы – это хорошо, просьбы… – это хорошо, но решаем мы сами, и пока никаких пересмотров санкционной политики не планируем", – подчеркнул он.

Издание Politico ранее писало, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Литву, чтобы та открыла центральный порт в Балтийском море для экспорта калийных удобрений из Беларуси.

Напомним, в сентябре Трамп анонсировал соглашение о калийных удобрениях из Беларуси, отметив, что они будут стоить дешевле, чем удобрения из Канады.

После этого белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси нет свободных объемов калийных удобрений, которые можно было бы отправить в США.

В свою очередь в администрации президента Литвы заявили, что транзит калийных удобрений из Беларуси был бы "моральным унижением".