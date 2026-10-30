Кількість загиблих внаслідок обвалу скелі у турецькій Каппадокії зросла до трьох

Внаслідок обвалу скелі, який стався у турецькій Каппадокії біля входу до музею просто неба у Гереме, загинули вже троє осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Зазначається, що серед загиблих є громадянка Франції. Крім неї, внаслідок інциденту загинуло подружжя з Туреччини.

"Франція з глибоким сумом дізналася про загибель громадянки Франції внаслідок обвалу скельної формації в туристичному місці в Каппадокії" у четвер, йдеться в заяві міністерства закордонних справ Франції.

Каппадокія, розташована в центральній частині Туреччини, славиться своїми конусоподібними скельними утвореннями, підземними містами, висіченими у скелях, та ранньохристиянськими церквами.

Минулого року цей регіон відвідали близько 4,5 мільйона туристів із Туреччини та інших країн.

Повідомляли, що скеля у Каппадокії обвалилась внаслідок сильних дощів.

У червні 2024 року зсув з гори мало не знищив швейцарське село Брієнц – 1,7 млн кубометрів породи зупинилися буквально на околиці. У листопаді 2024 року близько 80 мешканців Брієнца евакуювали через наростаючу загрозу нового обвалу.

У 2017 році потужний зсув зійшов на село Бондо,, поховавши під собою половину села і забравши життя вісьмох людей.