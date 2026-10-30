Число погибших в результате обрушения скалы в турецкой Каппадокии возросло до трёх

В результате обрушения скалы, произошедшего в турецкой Каппадокии у входа в музей под открытым небом в Гереме, погибли уже три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Отмечается, что среди погибших есть гражданка Франции. Кроме неё, в результате инцидента погибла супружеская пара из Турции.

"Франция с глубокой скорбью узнала о гибели гражданки Франции в результате обрушения скальной формации в туристическом месте в Каппадокии" в четверг, говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

Каппадокия, расположенная в центральной части Турции, славится своими конусообразными скальными образованиями, подземными городами, высеченными в скалах, и раннехристианскими церквями.

В прошлом году этот регион посетили около 4,5 миллиона туристов из Турции и других стран.

Сообщалось, что скала в Каппадокии обрушилась в результате сильных дождей.

В июне 2024 года оползень с горы чуть не уничтожил швейцарскую деревню Бриенц – 1,7 млн кубометров породы остановились буквально на окраине. В ноябре 2024 года около 80 жителей Бриенца были эвакуированы из-за нарастающей угрозы нового обвала.

В 2017 году мощный оползень обрушился на деревню Бондо, погреб под собой половину деревни и унес жизни восьми человек.