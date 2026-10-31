На фоне конституционного кризиса в Польше ещё один посол подал в отставку

Посол Польши в Румынии Павел Солох подал в отставку в связи с кризисом вокруг Конституционного трибунала в стране.

Об этом он написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Солох заявил, что это произошло "в связи с попыткой незаконного захвата Конституционного суда, в связи с чем он не видит возможности продолжать исполнять свои обязанности".

"О своей отставке я проинформировал Канцелярию президента и главу МИД Радослава Сикорского", – добавил он.

Ранее об аналогичном решении сообщил посол Польши в Китае Якуб Кумох.

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

При этом на странице Конституционного трибунала в сети Х, напротив, указано, что сайт суда взломан, а председатель трибунала Богдан Свечковский продолжает исполнять свои обязанности.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытаются проникнуть в здание суда.

Правительство Дональда Туска стремилось реформировать Суд и назначить новых судей, однако президент Кароль Навроцкий отказался привести к присяге троих из шести судей, назначенных парламентом, в то время как председатель Богдан Свечковский отказался позволить судьям, избранным нынешним парламентским большинством, приступить к исполнению своих обязанностей.

Подробности читайте в статье: Туск против "Годзиллы": куда приведет Польшу война за Конституционный суд