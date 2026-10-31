Мерц анонсировал встречу "коалиции желающих" в Берлине

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил участников "коалиции желающих" на встречу в Берлине в ноябре для координации дальнейшей поддержки Украины.

Заявление главы немецкого правительства приводит "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Мерц анонсировал эту встречу, подводя итоги своей поездки в Сингапур, Японию и Южную Корею.

"Я провел во всех трех странах переговоры о дальнейшей поддержке Украины. Эта поддержка в разных странах имеет разный характер и разные практические формы. Но везде очень четко выражалась готовность помогать и, прежде всего, делать все для завершения этой войны. Я воспринимаю это также как поддержку в рамках "коалиции желающих", участников которой я пригласил в Берлин через неделю. Мы не будем ослаблять наши усилия по поддержке Украины", – отметил он.

По его словам, Германия обсуждает со многими странами возможности предоставления Украине дополнительных средств противовоздушной обороны.

"Мы должны предоставить Украине больше возможностей. Мы также обсуждаем многие детали. Прошу отнестись с пониманием к тому, что мы делаем это не публично, а с должной конфиденциальностью со странами, которые ещё могут осуществлять поставки", – отметил канцлер.

Он заметил, что в мире существуют серьёзные трудности с поставками средств ПВО, поэтому Германия стремится максимально использовать имеющиеся возможности.

Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский сообщил о беседе с немецким канцлером Фридрихом Мерцем и заявил о подготовке встречи "коалиции желающих".

Также стоит отметить, что 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").