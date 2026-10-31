Аеропорт Неаполя закривається через масштабний ремонт

Аеропорт італійського Неаполя буде закритий протягом всього листопада для проведення масштабної модернізації злітно-посадкової смуги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Аеропорт Неаполя закриє свої двері для проведення масштабних ремонтних робіт на злітно-посадковій смузі та сполучних руліжних доріжках, що забезпечить довгострокову безпеку, надійність та безперебійну роботу наявної інфраструктури.

Проєкт також передбачатиме заміну та модернізацію систем світлової сигналізації (AVL) аеропорту, до яких входять освітлення злітно-посадкової смуги та руліжних доріжок, а також системи світлової сигналізації, необхідні для наведення літаків під час зльоту, посадки та рулювання, особливо в умовах поганої видимості.

Проєкт, вартість якого становитиме близько 30 мільйонів євро, реалізується в період, коли кількість рейсів зазвичай менша, ніж у пік сезону.

Щоб ще більше мінімізувати перебої, роботи проводитимуться безперервно – 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Розроблено плани на випадок закриття аеропорту для уникнення значних перебоїв

Для пасажирів, яким потрібно дістатися до цього регіону, деякі авіакомпанії планують перенаправити свої літаки до відносно близьких аеропортів Салерно-Коста-д’Амальфі та Чіленто.

Щоб впоратися з навантаженням, пов’язаним із закриттям аеропорту Неаполя, протягом усього листопада курсуватимуть додаткові автобусні рейси між площею Гарібальді в Неаполі та аеропортом Салерно.

Також планується збільшити кількість рейсів до залізничного вокзалу Салерно, тоді як наявні маршрути до Потенци, Еболі, Баттіпальї та Амальфійського узбережжя продовжуватимуть курсувати у звичайному режимі.

Для тих, хто не бажає покладатися на громадський транспорт, на пробній основі також запроваджено послугу спільного таксі з фіксованими тарифами. Вона охоплюватиме два маршрути: один – від аеропорту Салерно до Центрального залізничного вокзалу Неаполя, а інший – від аеропорту Салерно до Центрального залізничного вокзалу Салерно.

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