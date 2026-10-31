Аэропорт Неаполя закрывается из-за масштабного ремонта

Аэропорт итальянского Неаполя будет закрыт в течение всего ноября для проведения масштабной модернизации взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Аэропорт Неаполя закроет свои двери для проведения масштабных ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе и соединительных рулежных дорожках, что обеспечит долгосрочную безопасность, надежность и бесперебойную работу имеющейся инфраструктуры.

Проект также предусматривает замену и модернизацию систем световой сигнализации (AVL) аэропорта, в число которых входят освещение взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, а также системы световой сигнализации, необходимые для наведения самолетов во время взлета, посадки и руления, особенно в условиях плохой видимости.

Проект, стоимость которого составит около 30 миллионов евро, реализуется в период, когда количество рейсов обычно меньше, чем в пик сезона.

Чтобы еще больше минимизировать перебои, работы будут проводиться непрерывно – 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Разработаны планы на случай закрытия аэропорта для предотвращения значительных перебоев

Для пассажиров, которым необходимо добраться в этот регион, некоторые авиакомпании планируют перенаправить свои самолеты в относительно близкие аэропорты Салерно-Коста-д’Амальфи и Чиленто.

Чтобы справиться с нагрузкой, связанной с закрытием аэропорта Неаполя, в течение всего ноября будут курсировать дополнительные автобусные рейсы между площадью Гарибальди в Неаполе и аэропортом Салерно.

Также планируется увеличить количество рейсов до железнодорожного вокзала Салерно, в то время как существующие маршруты до Потенцы, Эболи, Баттипальи и Амальфитанского побережья будут продолжать курсировать в обычном режиме.

Для тех, кто не желает полагаться на общественный транспорт, на пробной основе также введена услуга совместного такси с фиксированными тарифами. Она будет охватывать два маршрута: один – от аэропорта Салерно до Центрального железнодорожного вокзала Неаполя, а другой – от аэропорта Салерно до Центрального железнодорожного вокзала Салерно.

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