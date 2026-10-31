ЗМІ дізнались, що зараз відбувається в Конституційному трибуналі Польщі

Наразі біля будівлі Конституційного трибуналу Польщі постійно перебувають поліцейські підрозділи попередження.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, які посилаються на суддю Анну Корвін-Пьотровську, "всі судді, які були вночі в Трибуналі, досі там перебувають". Йдеться про загалом сім суддів.

У суботу до 11-ї години Корвін-Пьотровська видала розпорядження щодо організації роботи Конституційного трибуналу, в якому, зокрема, скасувала видані до цього часу повноваження, рекомендувала суддям виконувати роботу поза межами будівлі трибуналу, а також призупинила виконання обов’язків працівниками Конституційного трибуналу із збереженням заробітної плати.

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

При цьому на сторінці Конституційного трибуналу у мережі Х, навпаки, вказано, що сайт суду захоплено, а голова трибуналу Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

В ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагаються потрапити до будинку суду.

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на захист дій поліції біля Конституційного трибуналу, заявивши, що їхньою метою було дати змогу законно обраним суддям відновити роботу установи.

Деталі читайте у статті: Польща йде під трибунал. Як конфлікт Туска і Навроцького переріс у конституційну кризу