СМИ узнали, что сейчас происходит в Конституционном трибунале Польши

В настоящее время возле здания Конституционного трибунала Польши постоянно находятся полицейские подразделения охраны.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

По данным журналистов, ссылающихся на судью Анну Корвин-Пьотровскую, "все судьи, которые были ночью в Трибунале, до сих пор там находятся". Речь идет в общей сложности о семи судьях.

В субботу до 11 часов Корвин-Пьотровская издала распоряжение об организации работы Конституционного трибунала, в котором, в частности, отменила выданные до этого момента полномочия, рекомендовала судьям выполнять работу за пределами здания трибунала, а также приостановила исполнение обязанностей сотрудниками Конституционного трибунала с сохранением заработной платы.

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

При этом на странице Конституционного трибунала в сети Х, напротив, указано, что сайт суда захвачен, а председатель трибунала Богдан Свечковский продолжает исполнять свои обязанности.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытаются проникнуть в здание суда.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в защиту действий полиции у Конституционного трибунала, заявив, что их целью было дать возможность законно избранным судьям возобновить работу учреждения.

Подробности читайте в статье: Польша идет под трибунал. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис