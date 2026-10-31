Верховний суд Франції заборонив протест у центрі Парижа

Верховний суд Франції скасував рішення паризького суду, що дозволяло маршрут протесту від Бастилії до площі Нації в центрі французької столиці, який був запропонований організаторами головного суботнього мітингу.

З відповідною судовою постановою ознайомилось агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю ввечері паризький суд скасував заборону на маршрут "Бастилія – Нація", яка була введена за розпорядженням поліції.

Префектура поліції Парижа негайно оскаржила це рішення у Верховному суді країни, який у суботу вранці виніс рішення на її користь.

Тепер затвердженим маршрутом є той, який спочатку пропонувала поліція: він пролягає від Порт-де-Баньоле до Порт-де-Шарантон на околиці французької столиці.

Як повідомлялося, організатори руху "жовті жилети" закликали до нових демонстрацій у Франції у суботу, 31 жовтня.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс оголосив про розгортання 70 тисяч правоохоронців під час протестів у суботу, 31 жовтня.

Нуньєс звернувся до міських органів влади із попередженням про високий ризик насильства та правопорушень під час протестів, запланованих на суботу, 31 жовтня.

Більше про протести у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції