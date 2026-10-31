Верховный суд Франции запретил протест в центре Парижа
Верховный суд Франции отменил решение парижского суда, разрешавшее маршрут протеста от Бастилии до площади Нации в центре французской столицы, который был предложен организаторами главного субботнего митинга.
С соответствующим судебным постановлением ознакомилось агентство AFP, сообщает "Европейская правда".
В пятницу вечером парижский суд отменил запрет на маршрут "Бастилия – Нация", который был введён по распоряжению полиции.
Префектура полиции Парижа немедленно обжаловала это решение в Верховном суде страны, который в субботу утром вынес решение в её пользу.
Теперь утверждённым маршрутом является тот, который изначально предлагала полиция: он пролегает от Порт-де-Баньоле до Порт-де-Шарантон на окраине французской столицы.
Как сообщалось, организаторы движения "желтых жилетов" призвали к новым демонстрациям во Франции в субботу, 31 октября.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил о развертывании 70 тысяч правоохранителей во время протестов в субботу, 31 октября.
Нуньес обратился к городским властям с предупреждением о высоком риске насилия и правонарушений во время протестов, запланированных на субботу, 31 октября.
Подробнее о протестах во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции