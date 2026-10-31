Біля Конституційного трибуналу Польщі затримали озброєного чоловіка

У Польщі біля будівлі Конституційного трибуналу затримали чоловіка у балаклаві, у якого правоохоронці вилучили ніж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Про інцидент з чоловіком в ефірі телеканалу розповіла депутатка від опозиційної партії "Право і справедливість" Анна Гембіцька.

"У якийсь момент виникла метушня, люди, що зібралися, почали кричати: "Провокатор". У якийсь момент у нього вирвали ніж. Цей чоловік був частково замаскований. Організатори хотіли, щоб він зняв цю маску, бо дбають про безпеку", – описала вона ситуацію.

Поліція Варшави опублікувала заяву, в якій підтвердила, що близько 11-ї години одна з організаторок зібрання перед будівлею Конституційного суду звернула увагу на чоловіка, обличчя якого було приховане балаклавою.

"На прохання відкрити обличчя чоловік вдарив жінку та кинувся тікати. Інші учасники мітингу намагалися його затримати, однак 30-річний чоловік вирвався та продовжив бігти", – йдеться у повідомленні.

Поліція повідомила, що чоловіка затримали правоохоронці, які забезпечували безпеку під час мітингу.

"Як з’ясувалося, він мав при собі ніж, газовий пістолет для кульок та значок з написом "Security", що за формою нагадував поліцейський. Правоохоронці також виявили у нього наркотики", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські доставили затриманого до відділку, де щодо нього проводяться необхідні процедури.

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

При цьому на сторінці Конституційного трибуналу у мережі Х, навпаки, вказано, що сайт суду захоплено, а голова трибуналу Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

В ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагаються потрапити до будинку суду.

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на захист дій поліції біля Конституційного трибуналу, заявивши, що їхньою метою було дати змогу законно обраним суддям відновити роботу установи.

Деталі читайте у статті: Польща йде під трибунал. Як конфлікт Туска і Навроцького переріс у конституційну кризу