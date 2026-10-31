У Конституционного трибунала Польши задержали вооруженного мужчину

В Польше возле здания Конституционного трибунала задержали мужчину в балаклаве, у которого правоохранители изъяли нож.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Об инциденте с мужчиной в эфире телеканала рассказала депутат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Анна Гембицкая.

"В какой-то момент возникла суматоха, собравшиеся люди начали кричать: "Провокатор". В какой-то момент у него вырвали нож. Этот мужчина был частично замаскирован. Организаторы хотели, чтобы он снял эту маску, поскольку заботятся о безопасности", – описала она ситуацию.

Полиция Варшавы опубликовала заявление, в котором подтвердила, что около 11 часов одна из организаторок собрания перед зданием Конституционного суда обратила внимание на мужчину, лицо которого было скрыто балаклавой.

"На просьбу открыть лицо мужчина ударил женщину и бросился бежать. Другие участники митинга пытались его задержать, однако 30-летний мужчина вырвался и продолжил бежать", – говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что мужчину задержали правоохранители, обеспечивавшие безопасность во время митинга.

"Как выяснилось, у него при себе был нож, газовый пистолет для шариков и значок с надписью "Security", по форме напоминавший полицейский. Правоохранители также обнаружили у него наркотики", – говорится в сообщении.

Полицейские доставили задержанного в участок, где в отношении него проводятся необходимые процедуры.

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

При этом на странице Конституционного трибунала в сети Х, напротив, указано, что сайт суда взломан, а председатель трибунала Богдан Свечковский продолжает исполнять свои обязанности.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытаются проникнуть в здание суда.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в защиту действий полиции у Конституционного трибунала, заявив, что их целью было дать возможность законно избранным судьям возобновить работу учреждения.

Подробности читайте в статье: Польша идет под трибунал. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис