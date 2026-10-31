Угорщина посилить правила користування електросамокатами

Найближчим часом угорський уряд посилить правила користування електросамокатами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Підлітки віком від 14 до 18 років зможуть їздити лише на тих, максимальна швидкість яких не перевищує 25 км/год. Крім того, для них стане обов’язковим носіння шолома.

Для швидших електросамокатів знадобиться щонайменше водійське посвідчення категорії AM, тобто на мопед, і цим транспортним засобам буде заборонено виїжджати на тротуар.

Швидкість прокатних самокатів уряд Угорщини збирається обмежити на рівні 20 км/год.

"Згідно з пропозицією уряду, електросамокат стане окремою категорією транспортних засобів у правилах дорожнього руху, і на нього поширюватимуться спеціальні правила: ними буде заборонено користуватися в стані алкогольного сп’яніння, перевозити другу особу тощо", – сказав прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Створену урядом анкету з безпеки дорожнього руху влітку заповнили понад 340 тисяч осіб, до підготовки тексту проєкту залучили й професійні організації.

Мадяр пообіцяв, що постанову перед остаточним затвердженням винесуть на громадське обговорення.

Повідомлялося, що в Німеччині різко зросла кількість ДТП за участю електросамокатів, що призвели до травм або смерті: у 2025 році поліція зареєструвала близько 16 500 таких випадків.

У липні німецький Бундестаг проголосував за впровадження суворіших правил для компаній, що займаються прокатом електросамокатів.

11 серпня писали, що у Парижі посилюють правила руху для користувачів таких транспортних засобів, як електричні самокати, сегвеї та електричні скейтборди, оскільки кількість аварій за участю таких пристроїв у французькій столиці продовжує зростати.