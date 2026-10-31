Венгрия ужесточит правила пользования электросамокатами

В ближайшее время венгерское правительство ужесточит правила пользования электросамокатами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет смогут ездить только на тех электросамокатах, максимальная скорость которых не превышает 25 км/ч. Кроме того, для них станет обязательным ношение шлема.

Для более быстрых электросамокатов потребуется как минимум водительское удостоверение категории AM, то есть на мопед, и этим транспортным средствам будет запрещено выезжать на тротуар.

Скорость прокатных самокатов правительство Венгрии собирается ограничить на уровне 20 км/ч.

"Согласно предложению правительства, электросамокат станет отдельной категорией транспортных средств в правилах дорожного движения, и на него будут распространяться специальные правила: будет запрещено пользоваться им в состоянии алкогольного опьянения, перевозить второго человека и т. д.", – сказал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Созданную правительством анкету по безопасности дорожного движения летом заполнили более 340 тысяч человек, к подготовке текста проекта привлекли и профессиональные организации.

Мадьяр пообещал, что постановление перед окончательным утверждением вынесут на общественное обсуждение.

Сообщалось, что в Германии резко возросло количество ДТП с участием электросамокатов, приведших к травмам или смерти: в 2025 году полиция зарегистрировала около 16 500 таких случаев.

В июле немецкий Бундестаг проголосовал за введение более строгих правил для компаний, занимающихся прокатом электросамокатов.

11 августа сообщалось, что в Париже ужесточают правила дорожного движения для пользователей таких транспортных средств, как электрические самокаты, сегвеи и электрические скейтборды, поскольку количество аварий с участием таких устройств во французской столице продолжает расти.