В горах на півночі Італії внаслідок нещасного випадку загинув 80-річний турист

80-річний німецький турист загинув у результаті нещасного випадку під час пішої прогулянки в регіоні Південний Тіроль на півночі Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Чоловік здійснював пішу прогулянку разом із дружиною історичним маршрутом Майзер-Ваальвег поблизу муніципалітету Ріф’яно, недалеко від Мерано, коли з поки що невідомих причин зійшов зі стежки та впав зі стрімкого схилу з висоти близько 50 метрів.

Його дружина підняла тривогу після падіння, яке сталося в лісистій місцевості з крутим рельєфом на початку дня.

На місце події були направлені пожежники та рятувальники гірської служби, які незабаром дісталися до чоловіка, але врятувати його не змогли.

Повідомляли, що на півночі Іспанії загинув 28-річний громадянин Великої Британії, який під час спуску з вершини Торре-де-Серредо впав із висоти близько 61 метра.

Перед тим у польських Татрах внаслідок падіння з великої висоти загинув чеський турист.