В горах на севере Италии в результате несчастного случая погиб 80-летний турист

80-летний немецкий турист погиб в результате несчастного случая во время пешей прогулки в регионе Южный Тироль на севере Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Мужчина совершал пешую прогулку вместе с женой по историческому маршруту Майзер-Ваальвег вблизи муниципалитета Рифьяно, недалеко от Мерано, когда по пока неизвестным причинам сошел с тропы и упал с крутого склона с высоты около 50 метров.

Его жена подняла тревогу после падения, которое произошло в лесистой местности с крутым рельефом в начале дня.

На место происшествия были направлены пожарные и спасатели горной службы, которые вскоре добрались до мужчины, но спасти его не смогли.

Сообщалось, что на севере Испании погиб 28-летний гражданин Великобритании, который во время спуска с вершины Торре-де-Серредо упал с высоты около 61 метра.

Ранее в польских Татрах в результате падения с большой высоты погиб чешский турист.