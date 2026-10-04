У Боснії та Герцеговині фіксують масове падіння явки виборців

Згідно зі звітом Центральної виборчої комісії, до 15:00 неділі, 4 жовтня, на загальних виборах проголосували 26,88% зареєстрованих виборців у Боснії та Герцеговині.

Про це інформує Klix, повідомляє "Європейська правда".

Найбільше падіння зафіксовано у Федерації Боснія і Герцеговина, де до 15:00 проголосували 24,78% виборців. У Республіці Сербській явка становить 31,62%. В окрузі Брчко проголосувало 24,62%.

Водночас у 2022 році явка на цей час становила 35,5%.

Нагадаємо, 4 жовтня Боснія і Герцеговина голосує на загальних виборах. Близько 3,4 мільйона виборців у Боснії та Герцеговині обирають трьох членів багатонаціональної президентської ради країни, депутатів національного парламенту, а також керівників інститутів двох суб’єктів країни: Федерації Боснії та Герцеговини, де більшість населення становлять мусульмани, та Республіки Сербської, в якій домінують етнічні серби.

Боснія нині розділена на два політичні утворення – одне під контролем етнічних сербів, інше – під контролем боснійців і хорватів, зі слабким центральним урядом, роботу якого контролює міжнародний посланець.

Крістіан Шмідт, німецький політик-консерватор, який обіймав посаду міжнародного посланця в Боснії з серпня 2021 року, оголосив про свою відставку 12 травня. Він пояснив це рішення тиском з боку США.

Детально на цю тему читайте в статті: Гучна відставка у складні часи: чому відхід Крістіана Шмідта загрожує стабільності Балкан