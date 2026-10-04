В Боснии и Герцеговине отмечается массовое снижение явки избирателей

Согласно отчету Центральной избирательной комиссии, к 15:00 воскресенья, 4 октября, на всеобщих выборах проголосовали 26,88 % зарегистрированных избирателей в Боснии и Герцеговине.

Об этом сообщает Klix, передает "Европейская правда".

Наибольшее снижение явки зафиксировано в Федерации Боснии и Герцеговины, где к 15:00 проголосовали 24,78% избирателей. В Республике Сербской явка составляет 31,62%. В округе Брчко проголосовало 24,62%.

В то же время в 2022 году явка к этому времени составляла 35,5%.

Напомним, 4 октября Босния и Герцеговина голосует на всеобщих выборах. Около 3,4 миллиона избирателей в Боснии и Герцеговине выбирают трёх членов многонационального президентского совета страны, депутатов национального парламента, а также руководителей институтов двух субъектов страны: Федерации Боснии и Герцеговины, где большинство населения составляют мусульмане, и Республики Сербской, в которой доминируют этнические сербы.

Босния в настоящее время разделена на два политических образования – одно под контролем этнических сербов, другое – под контролем боснийцев и хорватов, со слабым центральным правительством, работу которого контролирует международный посланник.

Кристиан Шмидт, немецкий политик-консерватор, занимавший пост международного посланника в Боснии с августа 2021 года, объявил о своей отставке 12 мая. Он объяснил это решение давлением со стороны США.

Подробнее об этом читайте в статье: Громкая отставка в сложные времена: почему уход Кристиана Шмидта угрожает стабильности на Балканах