Экс-принц Эндрю подает в суд на британскую полицию из-за своего ареста по делу Эпштейна

Младший брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор подал иск против полиции долины Темзы в связи с его арестом по подозрению в злоупотреблении служебным положением на основании документов по делу покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщила газета The Telegraph, передает "Европейская правда".

Бывший герцог Йоркский, которого с большим резонансом задержали восемь месяцев назад, обратился к судье с просьбой определить, были ли действия полиции в его отношении законными.

Маунтбеттен-Виндзор подал иск о судебном пересмотре в связи с ордерами на обыск, которые позволили правоохранителям провести рейды в его доме на территории поместья Сандрингем и в бывшей резиденции Royal Lodge в Виндзоре.

Это первый случай, когда член королевской семьи оспаривает законность уголовного производства против себя со времён суда над Карлом I в 1649 году.

В конце этой недели в Высоком суде состоится закрытое слушание, на котором будет решено, следует ли обнародовать определённые судебные документы, связанные с пересмотром дела бывшего принца.

Напомним, в октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был лишен титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Эпштейном.

19 февраля Эндрю был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением, став первым за 300 лет членом королевской семьи, которого задержали и доставили на допрос.

Обнародование в феврале Министерством юстиции США миллионов документов, собранных в ходе расследований в отношении Эпштейна, спровоцировало обвинения в адрес бывшего герцога в том, что он, пользуясь своей должностью торгового посланника Великобритании, передавал конфиденциальную информацию преступнику и другим лицам.